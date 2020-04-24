وكيل السيستاني: على الجهات الصحية منح العامة بيانات أوضح بشأن كورونا

2020/04/24 | 16:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: طالب أحمد الصافي وكيل المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالمرجع علي السيستاني، اليوم الجمعة، الجهات المعنية بتوحيد البيانات التي تخص إحصائية فيروس كورونا المستجد، لمنع تضارب المعلومات حول الفيروس.وقال الصافي في كلمة عن استهلال شهر رمضان في “زمن كورونا” وتابعتها “يس عراق”، إن “على الجهات الصحية المعنية بتوحيد الخطاب بشأن المعلومات التي […]

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