السليمانية : السماح بعودة سيارات الأجرة والحافلات وعدد من القطاعات الحيوية للعمل وفق شروط

2020/04/24 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا في محافظة السليمانية، تخفيف القيود المفروضة على تنقل المواطنين وعدد من قطاعات العمل.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، انها قررت السماح بحركة المركبات الخاصة، ولمركبات الأجرة بالعمل وفق نظام أرقامها الفردية والزوجية، اعتبارا من الخامس والعشرين من نيسان الجاري، والسماح بعودة نصف حافلات نقل الركاب الخاصة للعمل على الخطوط الداخلية، مع مراعاة الشروط والاحتياطات الصحية، وعودة الفنادق وقطاع الشقق المؤثثة والمطاعم والمقاهي للعمل وفق التعليمات الصحية الخاصة بشهر رمضان، إضافة الى فتح العيادات الطبية وعيادات السونار من الساعدة الواحدة ظهرا، ولغاية الساعة الخامسة عصرا، بالتنسيق مع النقابات الخاصة بها وتحت رقابتها، وعلى ان تعمل على تجنب تجمع اعداد كبيرة من المواطنين.

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