2020/04/24 | 16:15 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الدفاع اللبناني يوصي الحكومة بتمديد إجراءات العزل لأسبوعين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/24 | 16:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

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