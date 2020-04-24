كابينة الكاظمي المسربة تثير خلافات الكتل حول المقاعد الوزارية

2020/04/24 | 16:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرعقب انتهاء اجتماع رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، مع القوى الشيعية، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 22 نيسان/أبريل، بغياب كتلتي النصر وتيار الحكمة، تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قائمة تضم 14 وزيرًا، برزت معها خلافات سياسية بشأن الاستحقاق والحصص في الكابينة الحكومية، المزمع تقديمها إلى مجلس النواب في حال عقدت جلسة منح الثقة.

القائمة المسربة لكابينة الكاظمي كشفت عن احتفاظ وزير المالية فؤاد حسين ووزير الصحة جعفر علاوي بمنصبيهما في الحكومة المقبلة

وكشفت القائمة المسربة عن احتفاظ وزير المالية فؤاد حسين ووزير الصحة جعفر علاوي بمنصبيهما في الحكومة المقبلة، كما ضمت جبار لعيبي وزيرًا للنفط، وحارث حسن وزيرًا للخارجية، وإبراهيم بحر العلوم وزيرًا للتعليم العالي، محمد شياع السوداني وزيرًا للزراعة، ونزار قحطان وزيرًا للكهرباء، وعلاء حسين وزيرًا للنقل، وماهر حماد للتجارة وكاظم السهلاني للعمل، وبقيت وزارات الصناعة والداخلية والدفاع والشباب والهجرة شاغرة.

اقرأ/ي أيضًا: نبذة عن كابينة الكاظمي المسربة..



غضب سني وتعليق أول من تحالف العامري

مع موجة الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها التشكيلة الحكومية المسربة، على مواقع التواصل الاجتماعي، سارعت الكتل الشيعية إلى التبرؤ من الأسماء.

النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، قال في حديث صحافي، إن "الكاظمي لم يتبع آلية واضحة في اختيار الأسماء المرشحة، بل جاءت نتيجة ضغوط حزبية مورست عليه"، فيما أعرب القيادي في تيار الحكمة صلاح العرباوي، عن أسفه للكابينة الوزارية التي تم عرضها.

وقال في تغريدة له على "تويتر"، تابعها "ألترا عراق"، "للأسف، التشكيلة المقترحة إن صحت مخيبة للآمال، مع احترامنا لبعض الأسماء فيها".

من جانبه، حذر رئيس كتلة "بابليون" في البرلمان العراقي، النائب أسوان الكلداني، الكاظمي بأنه سيواجه نفس مصير المكلف الأسبق محمد توفيق علاوي، متهمًا إياه بـ"التعامل بازدواجية مع الكتل السياسية".

فيما أكد رئيس كتلة الفتح النيابية، محمد الغبان، أن "الكاظمي قدم تشكيلة وزارية مقترحة غير مكتملة، وقال الغبان في تغريدة له على "تويتر" إن "الكتل السياسية المجتمعة تقيم المنهج وآلية الترشيح التي اعتمدها قبل تحديد موقفها".

نائب لـ"ألترا عراق": القائمة التي تم تداولها مؤخرًا غير صحيحة باعتبار أن المكلف لم يجري أية مفاوضات جدية وحقيقية حتى الآن

النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني، جمال كوجر، يقول لـ"ألترا عراق"، إن "القائمة التي تم تداولها مؤخرًا، غير صحيحة باعتبار أن المكلف لم يجري أية مفاوضات جدية وحقيقية حتى الآن مع الكتل الكردية أو السنية".

اقرأ/ي أيضًا: سائرون عن كابينة الكاظمي المسربة: يصعب تمريرها

وبيّن أنه "من الصعب التعليق أو الحكمة على أمر افتراضي"، لافتًا إلى أن "كتلته تنتظر وصول قائمة الأسماء إلى مجلس النواب من أجل تقييم الأسماء التي تم اختيارها للتشكيلة الحكومية".

وحول الخلافات السياسية التي برزت مؤخرًا بعد تناول القائمة المسربة، يقول النائب عن تحالف الفتح حنين قدو لـ"ألترا عراق"، إن "الخلافات السياسية هي نتيجة مساع بعض الكتل للحصول على المغانم والمكاسب في الحكومة المقبلة".

وفي الوقت الذي أكد فيه "عقد القوى السياسية الشيعية اجتماع آخر مع المكلف في غضون اليومين المقبلين"، حذر من "تأثير الخلافات السياسية على تمرير حكومة الكاظمي داخل البرلمان".

اقرأ/ي أيضًا:

نبذة عن كابينة الكاظمي المسربة..



غضب سني وتعليق أول من تحالف العامري

من خارج دائرة "الأقطاب"..



الكاظمي يراقب تصادمات الكتل بينما ينجز أوراقه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كابينة الكاظمي المسربة تثير خلافات الكتل حول المقاعد الوزارية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كابينة الكاظمي المسربة تثير خلافات الكتل حول المقاعد الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).