خلف ابواب مغلقة.. الدوري الكوري الجنوبي يعاود منافساته في ايار المقبل

2020/04/24 | 16:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت رابطة دوري كرة القدم في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة ، أن موسم البطولة في 2020 سينطلق في الثامن من أيار المقبل بدون جمهور، بعد تأخير عن موعده الأصلي لأكثر من شهرين بسبب أزمة جائحة كورونا. وكان من المقرر انطلاق مباريات الموسم في 29 شباط الماضي، لكن البطولة التي يشارك فيها 12 فريقا تأجلت بسبب الأزمة الصحية، بينما يأتي قرار الانطلاق في الوقت الذي تسيطر فيه البلاد على انتشار الفيروس.وقالت الرابطة، في بيان بعد اجتماع لمجلس إدارتها، إن حامل اللقب تشونبوك هيونداي موتورز سيلتقي في المباراة الافتتاحية للموسم مع ضيفه سوون بلو وينجز.وتماشيا مع قواعد التباعد الاجتماعي التي وضعتها الحكومة الكورية تقرر إقامة مباريات المراحل الأولى من الموسم خلف أبواب مغلقة دون جمهور.وسيخوض كل فريق 27 جولة وليس 38 جولة كما كان مقررا في حين سيهبط فريق الذيل إلى دوري القسم الثاني الذي ستنطلق مبارياته في الثامن من الشهر المقبل أيضا.وفي حالة ثبوت إصابة لاعب أو عضو من الطاقم الفني لأي فريق بالفيروس فإن هذا الفريق لن يخوض المباراة التالية قبل أسبوعين على أقل تقدير.ومع تحسن الأوضاع قالت الرابطة، إنه سيكون بوسع الفرق خوض مباريات تدريبية ودية في مواجهة بعضها.

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