المعموري يحذر من اتساع رقعة الهجمات الارهابية في ديالى

2020/04/24 | 16:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحذر النائب عن تحالف سائرون، برهان المعموري، اليوم الجمعة، من اتساع رقعة الهجمات الارهابية في المحافظة، داعياً إلى تكثيف عمل الأجهزة الاستخبارية.وقال المعموري في بيان، تلقت "كلكامش برس"، نسخة منه "تعتبر محافظة ديالى من المحافظات ذات الخصوصية الأمنية لما تتمتع به من موقع جغرافي حساس كونها تربط العاصمة بغداد بالمحافظات الشمالية"، مبيناً إن "الأحداث الأمنية التي شهدتها قبل عدة سنوات كانت قد أثرت بشكل واضح على استقرار العاصمة".وأضاف أن "الخروق الامنية المتكررة التي حصلت في محافظة ديالى مؤخراً أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من أبطال قواتنا المسلحة، وقد دقت ناقوس الخطر وكشفت عن نقاط ضعف تتطلب معها معالجات سريعة لضمان أمن المحافظة".وأكد المعموري أن "المناطق المترامية الاطراف في محافظة ديالى تحتاج إلى قطعات عسكرية إضافية لسد ثغراتها الأمنية"، مطالباً القائد العام للقوات المسلحة بـ"إرسال لواء أو لواءين إلى جانب الفرقة العسكرية الخامسة المنتشرة في مناطق محافظة ديالى".وشدد على "حاجة القطعات العسكرية الموجودة في المحافظة إلى تجهيزات ومعدات رصد ومتابعة كالنواظير الحرارية وأجهزة الاستطلاع الاخرى"، مطالبا بـ"تكثيف عمل الأجهزة الاستخبارية من أجل الكشف عن الخلايا الارهابية والقيام بعمليات استباقية".

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