دراسة تكشف الفيتامين الواجب تناوله خلال نظام العزل الذاتي

2020/04/24 | 16:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت دراسة أجراها علماء في هيئة الصحة الوطنية البريطانية عن الفيتامين الواجب تناوله لتقوية المناعة في ظل تفشي فيروس كورونا المستحد المسبب لمرض “كوفيد -19” ووفقا للدراسة التي نشرت على صحيفة “الإندبندنت” البريطانية نصح الخبراء بتناول 10 ميكروغرام من “فيتامين د” يوميا خاصة للأشخاص الملازمين داخل منازلهم، في ظل استمرار فرض حظر التجوال والحجر […]

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