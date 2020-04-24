الفلاحي: إجراءات وقائية حازمة للعائدين من البلدان عالية الإصابة بكورونا

2020/04/24 | 16:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف عضو خلية الأزمة، جاسم الفلاحي، اليوم الجمعة، عن إجراءات وقائية حازمة تتبع مع العراقيين العائدين من البلدان عالية الإصابة بكورونا.

وقال الفلاحي في تصريح صحفي، إن "وزارة الصحة اتخذت إجراءات وقائية حازمة على جميع العائدين الى العراق خاصة القادمين من البلدان عالية الاصابة والمصنفة بفئة (أ)"، لافتاً الى أن "هذه الإجراءات تبدأ بالحجر الصحي وإجراء الفحوصات والتدابير الموجودة وعدم التهاون او التساهل الذي من الممكن أن يؤدي الى عواقب وخيمة".

وأضاف أن "التحدي الكبير الذي يواجه خلية الازمة يتعلق بعودة العراقيين العالقين في الخارج في أكثر من بلد وخاصة القادمين من بلدان عالية الإصابات الوبائية خاصة من أميركا وأوربا"، مبيناً أن "خلية الأزمة لا تستطيع منع أي عراقي من العودة الى بلده خاصة العالقين الذين يواجهون ظروفاً صعبة، قسم منهم ذهب لغرض العلاج والبعض الآخر لغرض الدراسة وتقطعت بهم السبل".

وبين ان "هناك سلالات مختلفة من فيروس كورونا وأن شراسته تختلف من منطقة الى أخرى" مبيناً أنه "ومنذ ظهور فيروس كورونا في ووهان الصينية تعرض الى ثلاث تحولات جينية، ما تسبب بزيادة في عدد الاصابات والوفيات في العديد من دول العالم".

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