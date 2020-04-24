الخارجية تعلن تسجيل 3 حالات وفاة و5 اصابات بكورونا لعراقيي الخارج

2020/04/24 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، تسجيل 3 حالات وفاة و5 اصابات بفيروس كورونا لعراقيي الخارج، ليرتفع العدد الكلي للمصابين في عموم العالم إلى 247 حالة.

وقال المُتحدّث باسم الخارجيّة، أحمد الصحّاف، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، إن "الوزارة سجلت 3 حالات وفاة في بريطانيا، و 5 حالات إصابة 2 منها في كندا، واحدة في روسيا، وواحدة في بريطانيا، وواحدة في الهند لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا".

وأضاف الصحاف، أن "العدد الكلي للمصابين في عموم العالم وصل إلى (247) حالة موزعين، في الولايات المتحدة الأمريكية 40، النرويج 37، ألمانيا 24، السويد 33، بريطانيا 21، كندا 18، الأردن 15، بلجيكا 11، الدنمارك 10، إيطاليا 7، المملكة العربية السعودية 3، فرنسا 6، النمسا 5، هولندا 5، الامارات العربية 2، لبنان 2، فنلندا 1، ماليزيا 1، اسبانيا 1، ايران 1، روسيا 2، الهند 1".

وتابع، أن "مجموع حالات الوفاة في عموم العالم (31) حالة موزعة في بريطانيا 17، السويد 4، ألمانيا 3، الولايات المتحدة الأمريكية 3، هولندا 1، بلجيكا 1، الدنمارك 1، المملكة العربية السعودية 1".

واشار المتحدث باسم الخارجية العراقية، إلى أن "حالات الشفاء في عموم العالم بلغت (59) حالة موزعة في بلجيكا 11، السويد 9، الأردن 13، الولايات المتحدة الأمريكية 7، بريطانيا 5، النمسا 4، كندا 4، الدنمارك 2، ايران 1، السعودية 3، اسبانيا 1".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيأة الحشد الشعبي، الجمعة (24 نيسان 2020)، افتتاح مستشفى ميدانيا من 100 سرير لمواجهة فيروس كورونا في المثنى.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "طبابة هيئة الحشد الشعبي تفتتح مستشفى ميداني في السماوة بسعة

بغداد اليوم-بغداد

اعلنت وزارة النقل العراقية، الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة (24 نيسان 2020)، حالة الطقس في مناطق البلاد ليوم غد، فيما أشارت الى تساقط أمطار خفيفة في المنطقتين الوسطى والشمالية.





وذكرت الهيأة في بيان تلقته

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت جامعة ديالى، الجمعة (24 نيسان 2020)، عن نجاح تدريسي في صناعة جهاز تعقييم باستخدام الاشعة فوق البنفسجية.

وقالت الجامعة في بيان تلقته ( بغداد اليوم)، إن" التدريسي من كلية الهندسة بجامعة ديالى علي محمد صالح نجح في تصن

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