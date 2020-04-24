الناتو يدعو

2020/04/24 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

دعا حلف شمال الأطلسي اليوم الجمعة، مقاتلي حركة "طالبان" الأفغانية إلى خفض العنف والانضمام إلى محادثات السلام، قائلا إنه "ينبغي الإسراع بإطلاق سراح السجناء".

وقال سفراء دول الحلف في بيان حول جهود السلام، إن "المستوى الحالي للعنف الذي تسببه طالبان غير مقبول...



نرحب بتشكيل فريق تفاوضي شامل لتمثيل جمهورية أفغانستان الإسلامية".

وأضاف البيان: "ندعو طالبان للدخول في مفاوضات دون مزيد من التأخير مع هذا الفريق وهو ما يعتبر عنصرا رئيسيا من بنود الاتفاق بين الولايات المتحدة والحركة"، بحسب "رويترز".

ورفضت الحركة دعوة الحكومة الأفغانية لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، مما أثار مخاوف بشأن عملية السلام، بعد أن توصلت "طالبان" والولايات المتحدة إلى اتفاق في فبراير الماضي بشأن انسحاب القوات الأجنبية التي تقودها أمريكا من البلاد.

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أكد عضو مجلس النواب، اسعد عبد السادة، الجمعة (24 نيسان 2020)، أن 80% من أسباب عدم عودة ما تبقى من النازحين في البلاد هو سياسي، فيما أشار الى أن النازحين تحولوا الى ورقة ضغط بيد قوة سياسية متنفذة.

وقال عبد السادة في حديث لـ (ب

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أصدر ائتلاف نواب المناطق المحررة، الجمعة (24 نيسان 2020)، بياناً بشأن أهداف الائتلاف الجديد الذي يمثل مجموعة من القيادات السياسية، فيما كشف عن موعد إعلانه رسمياً

وقال الائتلاف في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إنه" استكمالا

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قدمت الجالية العراقية المقيمة في روسيا، الجمعة (24 نيسان 2020)، شكوى ضد وكيل شركة الخطوط الجوية العراقية في العاصمة الروسية موسكو.

وتضمنت وثيقة صادرة عن رئيس الجالية في روسيا، حيدر الشمري، وتلقتها (بغداد اليوم)، أن "الكثي

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