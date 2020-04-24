2020/04/24 | 16:32 - المصدر: ايزيدي 24
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايزيدي 24.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمدانية: الحياة تعود الى المدينة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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