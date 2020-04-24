2020/04/24 | 16:32 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعشيقة : مثقفين وادباء يرجحون عدة اسباب لترجع الحركة الثقافية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايزيدي 24 الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/24 | 16:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايزيدي 24.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعشيقة : مثقفين وادباء يرجحون عدة اسباب لترجع الحركة الثقافية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعشيقة : مثقفين وادباء يرجحون عدة اسباب لترجع الحركة الثقافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).