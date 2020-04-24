الخارجية: 12 حالة اصابة ووفاة جديدة بكورونا لعراقيين في الخارج


الخارجية: 12 حالة اصابة ووفاة جديدة بكورونا لعراقيين في الخارج
2020/04/24 | 16:32 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الخارجية: 12 حالة اصابة ووفاة جديدة بكورونا لعراقيين في الخارج

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الخارجية: 12 حالة اصابة ووفاة جديدة بكورونا لعراقيين في الخارج

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