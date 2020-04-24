إصابات كورونا تتجاوز الـ15 ألفا في السعودية

2020/04/24 | 16:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت السلطات الصحية السعودية، اليوم الجمعة، خلال الساعات الـ24 الماضية 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما ادى الى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس الى 15102.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن "إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة أصبح بذلك 15102."

وأعلنت الوزارة عن ست وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 127 شخصا.

وسجلت خلال اليوم الأخير في المملكة 124 حالة شفاء جديدة من كورونا، ليبلغ مجموع المتعافين 2049 شخصا.

وتعود معظم الإصابات الجديدة في السعودية إلى المدينة المنورة (272) ومكة المكرمة (242) وجدة (210) والرياض (131).

وتمثل أرقام اليوم ارتفاعا طفيفا في عدد الإصابات الجديدة وانخفاضا في حصيلة الوفيات الجديدة مقارنة مع معدلات يوم أمس (1158 إصابة وسبع وفيات).

ولا تزال السعودية الدولة العربية الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الإصابات.

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