شاهد:حظر كورونا والحبس المستمر يدخل الكآبة في حياة نمر بحديقة حيوان

2020/04/24 | 16:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أنتشر مقطع فيديو لنمر حزين يبدو عليه الإكتئاب، حيث يسير في دوائر بلا توقف داخل حديقة حيوان صغيرة في الصين.ويقول حراس الحديقة إن النمر يرفض الطعام، وقد اصبح يعاني من مشاكل نفسية بسبب الحبس المستمر وأنهم يحاولون جاهداً للعناية به.

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