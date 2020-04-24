في بريطانيا… مخرج ولاجئ سوري يتحوّل لعامل نظافة في مشفى لمواجهة كورونا

2020/04/24 | 16:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في قسم علاج فيروس كورونا في أحد مشافي #لندن، يعمل المخرج واللاجئ السوري “حسّان عقّاد” كعامل في وحدة النظافة داخل المشفى، في عمل تطوّعي بدأه للمشاركة في مواجهة انتشار فيروس #كورونا.وقال عقّاد في مقابلة…

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