هولندا.. 112 وفاة و806 إصابات جديدة بكورونا

2020/04/24 | 16:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الجمعة، تسجيل 112 وفاة، و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36535، والوفيات إلى 4289.وذكر المعهد الهولندي للصحة العامة في تحديثه اليومي أن إجمالي عدد الوفيات بلغ الآن 4289، مؤكدا أنه يشمل فقط الحالات المسجلة وأن الأرقام الفعلية أعلى.وكانت السلطات […]

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