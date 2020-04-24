2020/04/24 | 16:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… حكمت محكمة عراقية بالإعدام “مرتين” بحق اثنين أدينا بقتل رجل وزوجته في العاصمة بغداد، فيما حكمت بالسجن خمسة عشر عاما “مرتين” بحق متهم ثالث شارك في الجريمة التي وصفت بالبشعة.واشترك المتهمون الثلاثة بقتل صاحب روضة أهلية وزوجته، على خلفية مشاكل مالية حدثت بين الطرفين بعد أن تعاقد المتهمون مع الضحايا للقيام بأعمال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعدام “مرتين” لاثنين قتلا رجلا وزوجته في جريمة بشعة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعدام “مرتين” لاثنين قتلا رجلا وزوجته في جريمة بشعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).