وزارة الأوقاف بكردستان : سنعيد فتح الجوامع قبل المدارس والدوائر مع انتهاء مخاطر الفيروس

2020/04/24 | 16:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة إقليم كردستان، ان قرار اعتدة فتح الجوامع خلال شهر رمضان، متعلق بمدى التأكد من انتهاء مخاطر وباء كورونا.

وأوضح وزير الأوقاف بشتيوان صادق خلال مؤتمر صحفي، ان البيان الأخير لمجلس وزراء الإقليم، لا يعني عدم فتح الجوامع بشكل نهائي خلال شهر رمضان، بل ان ذلك مرتبط بالاطمئنان بشأن الوضع الصحي في مختلف مناطق الإقليم، لافتا إلى ان الجوامع ستعيد فتح أبوابها لاستقبال المصلين، حتى قبل افتتاح المدارس والجامعات والدوائر الحكومية، في حال إعلان الجهات الصحية، انحسار الوباء وانتهاء المخاطر التي يمثلها على حياة المواطنين.

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