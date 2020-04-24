سلطة الطيران المدني : تمديد تعليق الرحلات الجوية لغاية الثاني والعشرين من آيار المقبل

2020/04/24 | 16:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت سلطة الطيران المدني، عن تمديد فترة تعليق الرحلات الجوية من والى العراق لمدة شهر إضافي.

وأوضح مدير عام سلطة الطيران المدني دريد يحيى في بيان، ان تعليق الرحلات الذي سيحدد لغاية الثاني والعشرين من آيار المقبلة، جاء في إطار استمرار الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، مبينا ان القرار لن يشمل طائرات الهلال الأحمر والطائرات العسكرية، او التي تحمل مساعدات طبية.

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