الانبار ارجاء دخول العالقين من الاردن الى المناطق الغربية كإجراءات احترازية لمجابهة كورونا

2020/04/24 | 16:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي ، الجمعة، ارجاء دخول وجبات اخرى من العوائل العالقة في الاردن الى المناطق الغربية كإجراء احترازي لمجابهة مرض كورونا .وقال الدليمي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” خلية ازمة كورونا المركزية ارجئت دخول وجبات اخرى من العوائل العالقة في الاردن عبر منفذ طربييل […]

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