2020/04/24 | 16:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توفيت الروائية والمترجمة العراقية الكبيرة دكتورة ناصرة السعدون، مساء اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 74 عاماً.وعلمت “يس عراق” من مصادرها، أن “الروائية والمترجمة العراقية دكتورة ناصرة السعدون، توفيت مساء اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 74 عاماً”.ولدت الأديبة والمترجمة العراقية ناصرة السعدون في محافظة واسط، عام 1946، تلقت تعليمها الابتدائي والمتوسط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الروائية والمترجمة العراقية ناصرة السعدون عن عمر ناهز 74 عاماً) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الروائية والمترجمة العراقية ناصرة السعدون عن عمر ناهز 74 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).