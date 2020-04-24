2020/04/24 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

كشفت تقارير صحفية، عن خطة جديدة من مجلس إدارة نادي برشلونة، لحسم صفقة النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويعتبر لاوتارو، الذي يرتبط بعقد مع إنتر ميلان حتى 2023، وشرط جزائي 111 مليون يورو، الهدف الأول لنادي برشلونة، لتدعيم خط الهجوم، في الموسم القادم.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى ان:" إدارة برشلونة، تعمدت تسريب خبر، خلال الساعات الماضية، يفيد بالاتفاق مع الألماني تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج الألماني، لضمه إلى صفوف الفريق".

وأوضحت الصحيفة، أن:" العملاق الكتالوني، غير مهتم نهائيًا بفيرنر، ولكنه قام بتسريب خبر الاتفاق معه، بهدف الضغط على وكيل أعمال لاوتارو، للإسراع في حسم صفقة موكله".

وشددت على أن:" مسؤولي برشلونة، يعتقدوا أن وكيل أعمال لاوتارو، لا يضغط بالشكل الكافي على الإنتر، للسماح برحيل موكله، وبالتالي فإن مفاوضات اتفاق الفريق الكتالوني مع فيرنر، قد تجعله يتحرك بشكل أقوى".

بغداد اليوم - متابعة

أصدرت محكمة إسبانية قرارا بحبس ميجيل أرانشكوا الرئيس السابق لنادى أوساسونا الإسبانى فى أول قضية فساد فى كرة القدم الإسبانية وتلاعب بنتائج مباراتين موسم 2013 / 2014.

واختلس ميجيل أرانشكوا، بمعاونة اثنين من مساعديه تم القبض ع

بغداد اليوم/ متابعة

طالبت بلدية ليفربول، التحقيق في مباراة ليفربول ضد أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لتحديد مدى مساهمتها في انتشار فيروس كورونا في المدينة.

وحضر المواجهة في إياب دور الستة عشر في أنفيلد في 11 آذار والتي خس

بغداد اليوم- متابعة

أفرغ جيرزي دوديك، حارس ريال مدريد السابق، حقده في وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، حيث وصفه بالكاذب والاستفزازي.

ولعب جيرزي دوديك في ريال مدريد لأربع سنوات، ولكنه كان حارساً احتياطياً لإيكر كاسياس، وبالكاد خاض مع ا

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