2020/04/24 | 17:34 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابراهيم عليكا إن النسبة الأكثر من القاطنين حاليا في قضاء شنكال وناحية الشمال هم من أهالي المناطق الجنوبية من جبل شنكال، وكان يجب عليهم أن يكونوا في الجنوب، ولكن هناك عوائق تحد من عودتهم، وهي: 1- عدم تطهير المنطقة من المخلفات الحربية، وخير مثال على ذلك الشابين الذين أصبحوا ضحيتها في القحطانية قبل أسبوعين.2- …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العودة إلى شنكال، العوائق، الحلول المحتملة، الواقع) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العودة إلى شنكال، العوائق، الحلول المحتملة، الواقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).