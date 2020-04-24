دهوك تسجل إصابتين بكورونا بعد الاحتفال بخلوها من الفايروس

2020/04/24 | 17:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… سجلت محافظة دهوك، الجمعة، إصابتين بفيروس كورونا الجديد.وذكرت وزارة الصحة في بيان، ان الإصابتين تعودان لرجل له من العمر 77 عاماً، وطفل عمره 8 اعوام.وهذه اولى الإصابات بعد ايام، من تماثل جميعهم حالات الإصابات بفيروس كورونا للشفاء وعددهم 15.وكانت دهوك أول محافظة بإقليم كوردستان والعراق تحتفل بهزيمة الفيروس.( النهاية)

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