ثلاث شركات طيران عربية تخسر المليارات بسبب الحظر

2020/04/24 | 17:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، أن تخسر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يقارب 24 مليار دولار من إيرادات الركاب مقارنة بالعام 2019، بالإضافة لتأثر أكثر من مليون موظف جراء ذلك.…

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