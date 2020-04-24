2020/04/24 | 17:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد.. دوائر خضراء عملاقة في الصحراء والعتبة الحسينية توضح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/24 | 17:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. دوائر خضراء عملاقة في الصحراء والعتبة الحسينية توضح) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. دوائر خضراء عملاقة في الصحراء والعتبة الحسينية توضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).