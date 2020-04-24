 اليابان تقطع براعم 3000 شجيرة ورد لمحاربة تفشي “كورونا”

2020/04/24 | 17:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قامت السلطات اليابانية في ظل مكافحتها تفشي فيروس “كورونا” بإتخاذ سلسلة من الإجراءات لمنع انتشار الفيروس بموجته الثانية.ومن ضمن تلك الإجراءات إلغاء المهرجانات السنوية وقطع الآلاف من الأزهار وتجريف تربتها، في محاولة للحد من التجمعات المتبعة سنويا بمناسبة عطلة الأسبوع الذهبي التي تمتد بين 29 أبريل/نيسان و6 مايو/أيار من كل عام.حيث بدأ […]

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