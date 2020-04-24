فيسبوك تخطط لنشر إعلانات في “واتس آب”

2020/04/24 | 17:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تخطط شركة فيسبوك لنشر إعلانات عبر تطبيق “واتس آب” التابع لها، لكنها تنتظر دمج “ماسنجر” و”واتس آب” مع “إنستغرام”، لاتخاذ هذه الخطوة.ونقل موقع “إنغادجيت” إن شركة “فيسبوك” تعتمد على الإعلانات في تحقيق الربح، كما أنها مازالت تدفع الملايين على تطبيق “واتس آب”، الذي يعد أشهر تطبيقات المراسلة، دون تحقيق عائد مالي في المقابل […]

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