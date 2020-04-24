تسجيل 5849 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

2020/04/24 | 17:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5849 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 68 ألفاً و622 حالة.وأوضح المركز في بيان صحفي، أن "البلاد سجلت 60 حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 615".واشار إلى أن "إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 5568".وسجلت العاصمة موسكو التي تعتبر بؤرة انتشار الفيروس النسبة الأكبر من الإصابات الجديدة بنحو 2957 إصابة لترتفع حصيلة الإصابات في المدينة إلى 36 ألفاً و897 حالة.

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