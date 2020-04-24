2020/04/24 | 17:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطمأنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، المواطنين على توفر المواد الغذائية والسلع الأخرى في مختلف المحافظات، بعد تمكنها من نقل 25 الف طن من المواد والسلع الغذائية لتغطية حاجة المواطن في شهر رمضان.وذكرت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "أسطول الشركة العامة للنقل البري، قام بشحن 25 الف طن من المواد الغذائية كالحنطة والرز المحلي اضافة للأسمدة إلى عدة محافظات وذلك لتغطية الحاجة الضرورية للمواطن وتحقيق مرتكز الأمن الغذائي للبلاد خلال الايام العشرة الماضية".واوضحت ان "الاسطول البري أمن ايصال 10 آلاف و500 طن من الاسمدة الزراعية من معمل خور الزبير في البصرة الى محافظات الوسط والجنوب، فيما نقلت 1000 طن منها عبر محور باصخرة الحمدانية ضمن محافظة نينوى".واضافت "تم نقل 3500 طن من الحنطة المحلية من سامراء الى النجف والتاجي، أما حصة الرز المحلي المنقول فبلغ 10 آلأاف طن توزعت بين عدة محاور، 4000 طن منها من النجف الى دهوك، و2000 طن من الديوانية الى السليمانية، لتساهم من خلال توزيعها بين المحافظات بتحقيق الاكتفاء الذاتي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تطمئن المواطنين: مناقلة المواد الغذائية الأساسية بين المحافظات متواصل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تطمئن المواطنين: مناقلة المواد الغذائية الأساسية بين المحافظات متواصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).