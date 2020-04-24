الخارجية : 3 وفيات و5 إصابات بكورونا بين العراقيين في الخارج

2020/04/24 | 17:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم الجمعة تسجيل ثلاث وفيات وخمس إصابات جديدة بفيروس كورونا بين العراقيين في خارج البلاد.وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان ورد لشفق نيوز، إنه “تم تسجيل 3 حالات وفاة في بريطانيا، و 5 حالات إصابة 2 منها في كندا، واحدة في روسيا، وواحدة في بريطانيا، […]

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