فالح الفياض يتفقد مستشفى الشهيد المهندس في المثنى بعد افتتاحه

2020/04/24 | 17:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد رئيس هيئة الحشد الشعبي الأستاذ فالح الفياض، الجمعة، مستشفى القائد الشهيد أبو مهدي المهندس في محافظة المثنى الذي تم افتتاحه في وقت سابق اليوم.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إن رئيس هيئة الحشد الشعبي الأستاذ فالح الفياض وصل إلى محافظة المثنى، اليوم، وتفقد مستشفى القائد الشهيد أبو مهدي المهندس الخاص

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