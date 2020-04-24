150 ألف إصابة بألمانيا.. ووفيات إسبانيا الأدنى منذ شهر

2020/04/24 | 17:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة )… أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بمقدار 2337 حالة، مما دفع بإجمالي الإصابات إلى 150383 حالة.كورونا – ألمانيا ويمثل عدد الإصابات الجديدة تراجعاً طفيفاً بعد تسارع وتيرة العدوى لثلاثة أيام على التوالي.وكان عدد حالات الإصابة المؤكدة قد زاد أمس […]

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