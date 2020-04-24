امانة العاصمة تستأنف الاكساء في سريع التاجي

2020/04/24 | 17:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت امانة بغداد ، اليوم الجمعة، عن استئناف العمل في اكساء سريع التاجي شمالي العاصمة.وذكرت الأمانة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، نسخة منه، ان “ملاكاتها في دائرة المشاريع استئنفت اعمال الاكساء بالطريق السريع بغداد-سامراء للمقطع الممتد ( من جسر السايلو وحتى الجسر الدوار ) والمسمى شعبياً بسريع التاجي”.وأشارت الى […]

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