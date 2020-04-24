الذهب يتراجع.. ويتجه إلى “مكسب أسبوعي”

2020/04/24 | 17:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تراجع الذهب، الجمعة، إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح، بعد ارتفاع بنسبة واحد بالمئة في الجلسة السابقة، لكن بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة وأوروبا، ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أبقت المعدن متجها صوب تحقيق مكسب أسبوعي.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1724.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:19 بتوقيت […]

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