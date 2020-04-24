2020/04/24 | 17:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة، عن تسجيل ثلاث وفيات لعراقيين بسبب كورونا في بريطانيا، مؤكدة تسجيل خمس اصابات جديدة لعراقيين في عدد من الد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاث وفيات جديدة بكورونا للعراقيين خارج البلاد ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاث وفيات جديدة بكورونا للعراقيين خارج البلاد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).