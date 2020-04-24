بومبيو: الصين دمرت عينات.. وتتبع تطور كورونا أصبح مستحيلاً

2020/04/24 | 17:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….جدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، انتقاد الصين في وقت متأخر من بسبب تفشي فيروس كورونا، واتهمها بانتهاز الوباء فرصة لترويع جيرانها، لكنه رحب في الوقت نفسه بتقديمها إمدادات طبية ضرورية لبلاده.وقال بومبيو إن الولايات المتحدة طالبت الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية للأبد، مشيراً إلى وجود صلة بين تلك الأسواق وانتشار الأمراض […]

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