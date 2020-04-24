فلسطين تشدد إجراءات  الرقابة على القادمين بسبب كورونا

2020/04/24 | 17:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صرح مدير عام الرعاية الصحية الأولية، كمال الشخرة، أن السلطات الفلسطينية تشدد الإجراءات الرقابية على القادمين إلى البلاد مع حلول شهر رمضان.وقال الشخرة: “بالطبع، مع حلول شهر رمضان نشدد الإجرءات الرقابية على جميع العائدين، ونعزز ضوابط الحدود ونمنع الدخول إلى البلاد دون الخضوع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا كما يجب أن يعزلوا أنفسهم […]

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