2020/04/24 | 18:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، قرب دخول محطات جديدة إلى الخدمة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: محطات جديدة ستدخل الخدمة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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