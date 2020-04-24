الاتحاد الوطني الكردستاني يهاجم حزب بارزاني :وحدكم تتحملون مسؤولية مشاكل الاقليم

2020/04/24 | 18:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _كردستان حمل الاتحاد الوطني الكردستاني ، اليوم الجمعة ، حزب بارزاني مسؤولية مشاكل اقليم كردستان .وقال الحزب في بيان ، حزب بارزاني حاصل على اعلى الاصوات في مجلس النواب الكردي، وبالتالي هو من يتحمل الفساد والتقصير الحكومي وليس أي حزب آخر.واضاف ان الشارع الكردي يعي تماما أن ملف النفط والمال والرواتب بيد حزب واحد فقط وهو حزب بارزاني وان مشاركة الاحزاب الباقية في البرلمان والحكومة لاسلطة لها اطلاقا.

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