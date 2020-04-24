تعافي 120 مصاباً بكورونا من طاقم (شارل ديغول) الفرنسية

2020/04/24 | 18:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن متحدث باسم القوات البحرية الفرنسية، اليوم الجمعة، أن 120 بحارا من طاقم حاملة الطائرات "شارل ديغول" تماثلوا للشفاء، بعد إصابتهم في وقت سابق بفيروس كورونا.

وقال قبطان السفينة، إيريك لافو، إن البحارة المذكورين الذين وصلوا إلى مدينة تولون في 12 نيسان الجاري "لم تعد تظهر عليهم أعراض الفيروس منذ 48 ساعة، وقد خضعوا للاختبار قبل خروجهم من المستشفى أو من حجرهم الصحي داخل المؤسسات العسكرية".

وأعلن في وقت سابق عن إصابة 1046 شخصا من أصل 1760 كانوا على متن حاملة الطائرات.

وكانت "شارل ديغول" متواجدة في شمال المحيط الأطلسي لتأدية مناورات مع قطع بحرية دنماركية وهولندية.

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