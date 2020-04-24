السكرتير الشخصي لعبدالمهدي يوجه بتسهيل مهام الاعلاميين اثناء حظر التجوال

2020/04/24 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، تسجيل 3 حالات وفاة و5 اصابات بفيروس كورونا لعراقيي الخارج، ليرتفع العدد الكلي للمصابين في عموم العالم إلى 247 حالة.

وقال المُتحدّث باسم الخارجيّة، أحمد الصحّاف، في بيان تلقت (بغداد ا

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيأة الحشد الشعبي، الجمعة (24 نيسان 2020)، افتتاح مستشفى ميدانيا من 100 سرير لمواجهة فيروس كورونا في المثنى.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "طبابة هيئة الحشد الشعبي تفتتح مستشفى ميداني في السماوة بسعة

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