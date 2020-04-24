ضابط إسرائيلي رفيع يحذر من أن تصبح إسرئيل مثل إيطاليا مع كورونا

2020/04/24 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

توقعت شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي "آمان"، أن تستمر أزمة فيروس كورونا ...





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