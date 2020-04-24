العنف الأسري في المخيمات

2020/04/24 | 18:05 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روناك سليمان العنف في المخيمات خلال الحجر المنزلي، ينذر بتحويل حياة النساء والأطفال إلى كابوس، يبدو أن فيروس كورونا المستجد ليس له تأثير سلبي على صحة الإنسان فقط، بل أمتد تأثيره إلى النواحي الاجتماعية والنفسية، كما هو الحال مع العديد من العواقب المدمرة لتفشي وباء كورونا، فقد كشفت هذه اللحظة عن ظروف كامنة، لكنها تفاقمت …

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