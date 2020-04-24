2020/04/24 | 18:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /الغد برس:

أعلنت امانة بغداد ، اليوم الجمعة، عن استئناف العمل في اكساء سريع التاجي شمالي العاصمة.

وذكرت الأمانة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "ملاكاتها في دائرة المشاريع استئنفت اعمال الاكساء بالطريق السريع بغداد-سامراء للمقطع الممتد ( من جسر السايلو وحتى الجسر الدوار ) والمسمى شعبياً بسريع التاجي".

وأشارت الى انها" تستغل حظر التجوال وخلو الشوارع لاكساء الشوارع في العاصمة بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تستأنف الاكساء في سريع التاجي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تستأنف الاكساء في سريع التاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).