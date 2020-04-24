2020/04/24 | 18:05 - المصدر: الغد برس

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سكرتير القائد العام يوجه بتسهيل مهام الاعلاميين والصحفيين خلال حظ

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سكرتير القائد العام يوجه بتسهيل مهام الاعلاميين والصحفيين خلال حظر التجوال

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