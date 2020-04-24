زراعة بابل تعلن الشروع بعملية حصاد الحنطة وتتوقع تسويق 350 ألف طن

2020/04/24 | 18:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت مديرية بابل انطلاق حصاد محصول الحنطة لموسم هذا العام والمباشرة بالتسويق لفروع وزارة التجارة في المحافظة.وقال مدير اعلام المديرية احمد الطريحي لـ/المعلومة/ ان “المحافظة باشرت بعملية الحصاد لمحصول الحنطة في جميع المناطق المزروعة بالاقضية والنواحي والبالغة 305 الف دونم”.واضاف الطريحي ان “مديرية الزراعة تتوقع تسويق 350 الف طن اذ ان كل […]

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