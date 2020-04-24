كيف تستقبل شهر رمضان

2020/04/24 | 18:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ محمد الربيعي [[ انه شهر امتي ]] هكذا عبر عن هذا الشهر رسول الله ( ص ) ، واعتبر صيام هذا الشهر من خصوصية هذه الامة ، فقد اختصنا الله تبارك وتعالى به دون سائر الامم كما عبر عن ذلك رسول الله ( ص ) والائمة من اهل بيته ( ع ) ، حتى […]

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