العالم يترقب صفقة ديون لمنع كارثة اقتصادية.. 3.4 تريليون دولار مدفوعات الدول النامية لدينها

2020/04/24 | 18:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مسألة “حياة أو دين”، هذا ما قاله ذراع الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بطريقته الخاصة عندما وضع “تدابير عاجلة ولازمة” لدرء كارثة الديون التي تلوح في أفق الدول النامية التي تعاني التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.وتواجه الدول النامية الآن جدارا من سداد خدمة الدين طوال عقد العشرينية.وفي 2020 و2021 وحدهما، قدرت […]

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